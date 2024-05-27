CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD, Avrupa'ya gaz göndermeye devam edecek

ABD, Avrupa'ya gaz göndermeye devam edecek

ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk, Avrupa'ya gaz göndermeye devam edileceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 11:59

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 11:59

ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk, POLITICO'ya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerine yönelik onayları durdurma kararının Avrupa'ya yapılacak teslimatları etkilemeyeceğini söyledi.

David Turk, Paris'ü-te Fransız yetkililerle gerçekleştirdiği üst düzey bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu durum şu anda ihraç edilen LNG'nin hiçbirini etkilemiyor" dedi.

Turk, "Daha fazla LNG ihraç etmek için devam eden mevcut inşaatları da etkilemiyor" diye ekledi.

Endişeli Avrupalı yetkililere verilen güvence, Biden'ın Kasım ayında yapılacak bıçak sırtı seçimler öncesinde iklim konusunda bilinçli seçmenlerin endişelerini hafifletmek amacıyla sürpriz bir hamle yaparak, yeni gaz projelerinden bekleyen ya da gelecekteki LNG ihracatının imzalanmasını durdurmasından birkaç ay sonra geldi.

Avrupa Birliği'nin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rus gazından vazgeçmeye çalıştığı bir dönemde ABD LNG'sine artan bağımlılığı göz önüne alındığında bu karar Avrupa endüstrisini sarstı.

ABD'nin AB'ye LNG ihracatı Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı ve şu anda bloğun LNG tedarikinin yarısını oluşturuyor - savaştan önce bu oran yaklaşık dörtte birdi.

Turk, ABD'nin toplamda günde yaklaşık 14 milyar fit küp LNG ihraç ettiğini söyledi

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Mayıs 2024 10:15
Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı 25 Mayıs 2024 09:33
ABD’de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi 24 Mayıs 2024 18:59
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 27 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 27 Mayıs 2024 08:54
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 24 Mayıs 2024 16:42
Yaptırımlar Rusya’da ihracat ve ithalatı etkiliyor Yaptırımlar Rusya'da ihracat ve ithalatı etkiliyor 24 Mayıs 2024 15:38
EPİAŞ’ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti EPİAŞ'ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti 24 Mayıs 2024 14:40
Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor 24 Mayıs 2024 10:34
Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi 24 Mayıs 2024 09:55
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 24 Mayıs 2024 09:51
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 24 Mayıs 2024 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,03
%0,2031
BORSA
1.000,91
%0,0913
ALTIN
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.005,14
%0,5144
BORSA
1.247,40
%24,7397
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.078,94
%7,8937
BORSA
1.321,37
%32,1374
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.335,54
%133,5538
BORSA
2.232,42
%123,2422
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler