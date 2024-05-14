Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi

New York Fed tarafından yayınlanan bir anket, Amerikalıların gelecek bir yıl için enflasyon beklentilerinin Mart ayına göre arttığını gösterdi. NY Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi, katılımcıların Mart ayındaki ankette %3 olan bir yıl sonrası enflasyonuna ilişkin beklentilerini %3,3'e çıktığını ortaya koyu. Üç yıl sonra için enflasyon beklentisi ise%2,9'dan beklenen %2,8'e yavaşladı. Ancak 5 yıllık enflasyon için Mart ayında yüzde %2,6 olan beklenti %2,8'e yükseldi.

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Ankette katılımcılar ayrıca kira, gıda, benzin ve sağlık masrafları da dahil olmak üzere ölçülen tüm kategorilerde bundan sonra bir yıl içinde yüksek fiyat baskıları beklediklerini bildirdi. Konut fiyatlarında bundan bir yıl sonra beklenen artış, önceki yedi ayda geçerli olan %3'ten %3,3 artışla Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

'GELECEKTEKİ HARCAMALAR ARTACAK'

Rapor, katılımcıların gelecekteki kazanç ve gelir artışlarının daha düşük olmasını beklediğini belirtirken, gelecekteki harcamaların artacağına dair bir öngörü de buldu. Ayrıca hanelerin krediye erişim konusunda daha iyimser olmalarına rağmen kişisel mali durumları konusunda daha fazla endişe duydukları ortaya çıktı.