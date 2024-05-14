CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi

Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi

New York Fed tarafından yapılan ankete göre ülkede gelecek 1 yıl için enflasyon beklentileri yükseldi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 09:11

New York Fed tarafından yayınlanan bir anket, Amerikalıların gelecek bir yıl için enflasyon beklentilerinin Mart ayına göre arttığını gösterdi. NY Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi, katılımcıların Mart ayındaki ankette %3 olan bir yıl sonrası enflasyonuna ilişkin beklentilerini %3,3'e çıktığını ortaya koyu. Üç yıl sonra için enflasyon beklentisi ise%2,9'dan beklenen %2,8'e yavaşladı. Ancak 5 yıllık enflasyon için Mart ayında yüzde %2,6 olan beklenti %2,8'e yükseldi.

TEMMUZ 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Ankette katılımcılar ayrıca kira, gıda, benzin ve sağlık masrafları da dahil olmak üzere ölçülen tüm kategorilerde bundan sonra bir yıl içinde yüksek fiyat baskıları beklediklerini bildirdi. Konut fiyatlarında bundan bir yıl sonra beklenen artış, önceki yedi ayda geçerli olan %3'ten %3,3 artışla Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

'GELECEKTEKİ HARCAMALAR ARTACAK'

Rapor, katılımcıların gelecekteki kazanç ve gelir artışlarının daha düşük olmasını beklediğini belirtirken, gelecekteki harcamaların artacağına dair bir öngörü de buldu. Ayrıca hanelerin krediye erişim konusunda daha iyimser olmalarına rağmen kişisel mali durumları konusunda daha fazla endişe duydukları ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir
Çin tahvil satışına 17 Mayıs’ta başlayacak Çin tahvil satışına 17 Mayıs'ta başlayacak 13 Mayıs 2024 09:29
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı 13 Mayıs 2024 09:34
Irak petrol üretim kesintisini kabul etmeyecek Irak petrol üretim kesintisini kabul etmeyecek 13 Mayıs 2024 09:20
Avustralya’da iş dünyası güveni sabit kaldı Avustralya'da iş dünyası güveni sabit kaldı 13 Mayıs 2024 09:17
Çip üretimi için küresel mücadele yoğunlaştı Çip üretimi için küresel mücadele yoğunlaştı 13 Mayıs 2024 09:13
ABD’nin federal bütçe açığı azaldı ABD'nin federal bütçe açığı azaldı 13 Mayıs 2024 09:03
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Mayıs 2024 13:17
Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed’in eylemlerine bağlı Blackrock: Yenin gelecekteki performansı Fed'in eylemlerine bağlı 13 Mayıs 2024 09:07
Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı 13 Mayıs 2024 09:00
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 13 Mayıs 2024 10:03
Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor Çin kömür ve doğal gaz stoklarını artırıyor 13 Mayıs 2024 08:57
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 11 Mayıs 2024 16:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,34
%0,4342
EURO
1.002,26
%0,2261
ALTIN
1.001,87
%0,187
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.252,41
%25,2408
ALTIN
1.110,57
%11,0574
DOLAR
978,51
%-2,1495
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
1.326,68
%32,6683
ALTIN
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.024,64
%2,4637
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
2.241,39
%124,1391
ALTIN
1.718,26
%71,8257
DOLAR
2.096,91
%109,6914
BORSA
BİST En Aktif Hisseler