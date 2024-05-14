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ABD'de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan'da yüzde 3,3 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 09:32

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 09:32

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, Nisan'da 0,3 puan artışla yüzde 3,3 oldu.

SON 6 AYIN ZİRVESİ

Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.

KİRA MALİYETİ ARTIŞ BEKLENTİSİ 9,1'E YÜKSELDİ

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Nisan'da 0,2 puan yükselerek yüzde 5,2'ye çıkarken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,8'e, gıda için yüzde 5,3'e, sağlık bakımı için yüzde 8,7'ye, üniversite eğitimi için yüzde 9'a ve kira için yüzde 9,1'e yükseldi.

ABD'DE NİSAN AYI ENFLASYONU ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart'ta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.

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