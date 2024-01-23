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Çinli yetkililerden hisse senedi piyasalarına 2 trilyon yuanlık destek

Çinli yetkililerin, çökmekte olan borsayı istikrara kavuşturmak için bir önlem paketi üzerinde çalıştıkları öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 08:59

Kaynaklara göre politika yapıcılar, Hong Kong borsa bağlantısı aracılığıyla Çin'de hisse satın almak için bir istikrar fonunun parçası olarak, çoğunlukla Çin kamu iktisadi teşebbüslerinin offshore hesaplarından olmak üzere yaklaşık 2 trilyon yuanı (278 milyar $) harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Kaynaklar ayrıca China Securities Finance Corp. ya da Central Huijin Investment Ltd. aracılığıyla onshore hisselere yatırım yapmak üzere en az 300 milyar yuan yerel fon ayrıldığını da ifade ettiler.

Yetkililerin başka seçenekleri de değerlendirdiklerini ve üst yönetimin onaylaması halinde bu hafta içinde bazılarını açıklayabileceklerini anlatan kaynaklar, planların hala değişebileceğini de vurguladılar.

JH Investment Management Co. fon yöneticisi Li Weiqing, "Bu, güven için büyük bir destek. Devlet Konseyi'nin yorumları da üst düzey politika yapıcıların bu konuya büyük önem verdiğini teyit ediyor, ancak alımların ardından kazançların devam edip etmeyeceğini ya da insanların ralli sırasında satış yapıp yapmayacağını şu anda söylemek zor" dedi.

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