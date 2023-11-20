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ECB'den Euro Bölgesi banka hisseleri değerlendirmesi

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi banka hisselerinin değerlemelerinin, kredi riski ve hissedar ödemelerine ilişkin endişeleri yansıttığını ve muhtemelen borçlular için daha sıkı koşullar yoluyla gelecekteki kredi büyümesi üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 14:16

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 14:16

Banka kazançları bu yıl, kısmen kredi verenlerin net faiz gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan daha yüksek ECB faiz oranları nedeniyle arttı, ancak borsa değerlemeleri geride kaldı ve birçok banka temellere göre iskontolu işlem görüyor gibi görünüyor.

ECB bir Finansal İstikrar Gözden Geçirmesi makalesinde "Yatırımcılar tarafından iskontolu olarak değerlendirilen bankaların ihtiyaç duyduklarında yeni özkaynak bulmaları muhtemelen daha zor olacağından, bu durum uzun vadede finansal istikrarı olumsuz etkileyebilir. Zayıf değerlemeler doğrudan reel ekonomiye finansman için daha sıkı şart ve koşullara dönüşür" dedi.

ECB, bankaların artan kurumsal kredi riskine maruz kalmasının ve hisselerin değer hisseleri olarak algılanmasının durgun değerlemelerde büyük rol oynadığını savundu. Ancak ECB, temel unsurların mevcut değerlemeyi tam olarak açıklamadığını ve gelecekteki hissedar ödemelerine ilişkin artan belirsizliğin de bir rol oynuyor olabileceğini ekledi.

ECB, "Temettü gelir akışının vergilendirilmesi riski, nakit akışlarını dahili olarak yeniden yatırıma dönüştüren ve daha uzak bir gelecekte yatırımcılara iade etmesi beklenen büyüme hisse senetlerine göre değerlemeleri daha güçlü bir şekilde etkiliyor" değerlendirmesini de yaptı.

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