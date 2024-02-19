Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti

Goldman Sachs Group stratejistleri, S&P 500 Endeksi için 2024 hedefini ikinci kez yükselttiler. David Kostin liderliğindeki stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücü oldu" ifadelerini kullandılar.



Kostin, S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 5.200'e yükseleceğini öngördü. Aralıkt ortasında yayınlanan tahminlerde 2024 sonunda S&P 500'ün 5.100 puan olacağı öngörülüyordu. Yeni hedef, S&P 500'ün Cuma günkü kapanışınaa göre %3,9'luk bir yükseliş anlamına geliyor.



Goldman Sachs, Kasım ayında yayınladığı raporda S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını öngörmüştü.



Goldman'ın S&P 500 için 5.200 olan 2024 sonu hedefi şu anda Wall Street'teki en yüksek hedefler arasında yer alıyor.