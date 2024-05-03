CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Goldman Sachs'tan hedge fonları öngörüsü

Goldman Sachs'tan hedge fonları öngörüsü

Goldman Sachs'a göre hedge fonlar giderek daha savunmacı hale geliyor.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 08:48

Goldman Sachs'a göre jeopolitik ve faiz oranlarının gidişatına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra borsanın Nisan ayındaki düşüşü yatırım uzmanlarını ürküttüğü için hedge fonlar giderek daha savunmacı hale geliyor.

Goldman Sachs Group Inc. ana aracılık masası tarafından derlenen verilere göre, pozisyonlama verileri, hedge fonların Nisan ayında portföylerine son sekiz ayın en hızlı hızında defansif hisse senedi pozisyonları eklediğini, ancak yine de küresel hisse senetlerinde net satıcı olduklarını gösterdi. Bu, dört aylık bir alım serisini sonlandırdı. Goldman'ın verilerine göre, sağlık hizmetleri en büyük girişleri görürken, tüketici ihtiyari hisse senetleri yedi ayın en büyük net satışını yaşadı.

Truist Wealth'in eş yatırım müdürü Keith Lerner, "Hedge fonların daha savunmacı olması mantıklı. Büyük bir ilk çeyrek geçirdiniz ve şimdi faiz oranları ve enflasyon etrafında daha fazla dalgalanma ve oynaklık görüyoruz" dedi.

Son 12 ayda S&P 500'de en kötü performans gösteren sektörler savunma sektörleri oldu ve kamu hizmetleri, temel tüketim malları ve sağlık hizmetleri hisse senetleri hisse senedi göstergesinin en büyük gecikmeleri arasında yer aldı. Ancak Evercore ISI tarafından 1970'lere kadar takip edilen verilere göre, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması muhtemel göründüğünden, en kötü performans gösteren hisse senedi sektörleri en büyük faydayı sağlayanlar olabilir.

Morgan Stanley portföy yöneticisi Aaron Dunn, ABD sağlık hizmetleri hisselerine yapılan büyük bahislerin, grubun döngüsel olmamasıyla açıklanabileceğini ve yatırımcıların potansiyel olarak volatiliteden korunmak için bir sığınak aradığını söyledi.

Goldman'ın verileri Nisan ayında en çok ilaç, biyoteknoloji ve sağlık ekipmanları ve malzemelerinin satın alındığını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir
Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek 02 Mayıs 2024 09:13
JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi 02 Mayıs 2024 09:09
Wall Street karışık seyir ile kapandı Wall Street karışık seyir ile kapandı 02 Mayıs 2024 09:06
Japonya’nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ettiği öngörüldü 02 Mayıs 2024 09:03
Güney Kore’de enflasyon geriledi Güney Kore'de enflasyon geriledi 02 Mayıs 2024 08:52
Borsa İstanbul rekora doymuyor Borsa İstanbul rekora doymuyor 02 Mayıs 2024 13:18
Japonya’dan döviz piyasasına müdahale açıklaması Japonya'dan döviz piyasasına müdahale açıklaması 02 Mayıs 2024 08:49
JPMorgan’ın Rusya’daki varlıklarına el konulabilir JPMorgan'ın Rusya'daki varlıklarına el konulabilir 02 Mayıs 2024 08:43
ECB üyesi De Cos: Doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz ECB üyesi De Cos: Doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz 02 Mayıs 2024 08:40
ABD’li yatırımcılar Londra’da ticari mülk alımı gerçekleştiriyor ABD'li yatırımcılar Londra'da ticari mülk alımı gerçekleştiriyor 02 Mayıs 2024 08:33
125 milyar dolarlık tahvil ihraç edilecek 125 milyar dolarlık tahvil ihraç edilecek 01 Mayıs 2024 16:53
ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı 01 Mayıs 2024 16:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,11
%0,3109
DOLAR
1.001,45
%0,1453
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,88
%-0,0116
ALTIN
1.114,72
%11,472
DOLAR
1.099,94
%9,9936
EURO
1.050,05
%5,0047
BORSA
1.234,96
%23,496
ALTIN
1.125,61
%12,5611
DOLAR
1.127,66
%12,766
EURO
1.114,78
%11,4781
BORSA
1.308,20
%30,82
ALTIN
1.724,67
%72,4673
DOLAR
1.742,54
%74,2539
EURO
2.210,66
%121,0655
BORSA
2.210,17
%121,0165
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler