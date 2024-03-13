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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 2030 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki verdi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 16:12

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 16:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 2030 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki vermesine ilişkin Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye yetki vermiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak ihracın fiyatlamasının yarın yapılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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