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İngiliz yatırımcılar gayrimenkul fonlarından para çekmeye devam etti

İngiliz yatırımcılar Kasım ayında gayrimenkul fonlarından ikinci ay üst üste para çektiler, ancak hisse senedi ve sabit gelirli fonlara yönelik duyarlılığın arttığı gözlendi.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 12:41

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 12:41

Calastone tarafından derlenen verilere göre, İngiliz yatırımcılar Kasım ayında gayrimenkul fonlarından ikinci ay üst üste para çektiler, ancak hisse senedi ve sabit gelirli fonlara yönelik duyarlılığın arttığı gözlendi.

Calastone'un verilerine göre, yatırımcılar geçen ay toplamda gayrimenkul fonlarından 88 milyon pound (110,70 milyon dolar) çekerek, Ağustos ayındaki 121 milyon poundluk net çıkışın ardından gayrimenkul fonları için yılın en kötü ikinci ayı oldu.

Calastone, emlak fonlarındaki çıkışların alım emirlerinin azalmasından kaynaklandığını, satış emirlerinin ise neredeyse hiç değişmediğini söyledi.

Calastone küresel piyasalar başkanı Edward Glyn, emlak sektörünün, ticari emlaktaki zayıf kiracı talebi, sermaye değerlerini vuran yüksek faiz oranları ve kar marjlarına zarar veren yüksek finansman maliyetleri nedeniyle "üçlü bir sıkışma" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Calastone, İngiliz yatırımcıların Kasım ayında 449 milyon pound net giriş kaydeden hisse senedi fonlarına daha fazla güven gösterdiğini söyledi. Calastone, bunun Mayıs ve Ekim ayları arasındaki 4,5 milyar poundluk toplam çıkışların ardından geçici bir geri dönüş olduğunu söyledi.

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