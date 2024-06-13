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Japon yatırımcılar ellerindeki yabancı tahvilleri azalttılar

Japon yatırımcılar, geçtiğimiz hafta yabancı tahvillerde son dokuz yılın en büyük satışını gerçekleştirdiler.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 08:44

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Haziran'a kadar olan haftada net satışlar 2,65 trilyon Yen olarak gerçekleşti ve Mayıs ayındaki 2,3 trilyon Yen'lik alımları takip etti.

İSTİHDAM RAPORU TAHVİL SATIŞLARINI TETİKLEDİ

Geçtiğimiz hafta Euro bölgesi ve Kanada merkez bankalarının faiz indirimlerinin yanı sıra Cuma günü ABD'de beklenenden daha güçlü gelen istihdam raporu Hazine tahvillerinde satışları tetikledi.

Tokyo'daki NLI Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli ekonomist olan Tsuyoshi Ueno, "Yatırımcılar muhtemelen ABD enflasyon raporu ve Fed kararı öncesinde getirilerin yükselmesi ihtimaline karşı pozisyonlarını dengeledi. Japon portföy akımları, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlara duyarlı olmaya devam ediyor." dedi.

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