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JPMorgan stratejistinden emtia açıklaması

ABD piyasalarının yıldız isimlerinden biri olan JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic portföylerde emtia pozisyonları için hisse ve tahvil ağırlığının azaltılması gerektiğine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 10:03

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 10:03

JPMorgan Chase & Co. Stratejisti Marko Kolanovic hisse senedi piyasasında riskler görmeye devam ederken yatırımcılara piyasadaki son yükselişin önemli bir kısmının "momentum stratejileri ve kısa pozisyon kapatma" tarafından yönlendirildiği için hisse ağırlığını azaltma tavsiyesi verdi.

Kolanovic, bankanın model portföyündeki defansif eğilimi, hisse senetleri ve tahvillerdeki 'ağırlık düşür' ile nakit ve emtiada ise 'ağırlık artır' tavsiyesi ile güçlendirdi.

Kolanovic Pazartesi günü müşterilere gönderdiği notta; güçlü ralli, artan arz, güvercin Fed fiyatlaması ve artan yatırımcı pozisyonu nedeniyle kurumun tahvillerdeki uzun vadeli pozisyonunda kâr realizasyonu yaptığını söyledi.

Kolanovic'e göre, tahvil payındaki kesinti, yüksek jeopolitik risk nedeniyle şirketin emtia tahsisatındaki artışı finanse etmek için elverişli bir ortam sunuyor.

Kolanovic notunda "Fed'in faizde daha uzun süre yüksek kalmaya devam edecek olması, değerlemelerin yüksek olması, şirketlere yönelik kâr beklentilerinin fazla iyimser kalması, fiyatlama gücünün azalması, kâr marjlarının risk altında olması ve toplam büyümedeki yavaşlamanın devam edecek olması nedeniyle hisse senetlerinin yakında cazip olmayan bir konuma geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay petrol fiyatlarında yaşanan düşüş bankanın model portföyünün performansına zarar verirken, Kolanovic'in emtia endekslerinin en büyük bileşeni olan enerji konusunda daha iyimser olmasını sağladığını söyledi.

Kolanovic, "Enerji konusundaki bu daha olumlu görüşümüz kısmen jeopolitik riskten korunma olarak petrolü tercih etmeye devam etmemizi, kısmen de daha hafif pozisyon almamızı yansıtıyor" dedi.

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