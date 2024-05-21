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JPMorgan'dan S&P 500 beklentisi

JPMorgan stratejisti Kolanovic, S&P 500 için düşüş beklentisini sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2024 09:18

JPMorgan stratejisti Marko Kolanovic dün müşterilerine gönderdiği bir notta görüşünü yineleyerek onları hisse senedi almamaya çağırdı.

Ancak Kolanovic bu olumsuz görünümün geçtiğimiz yıl küresel hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yükselirken JPMorgan'ın model portföy dağılımına zarar verdiğini kabul etti.

Kötümser pozisyonunu sürdürmek için yüksek değerlemeler, faiz oranlarının daha uzun süre kısıtlayıcı kalması olasılığı, yüksek enflasyon okumaları, tüketici stresi ve jeopolitik belirsizlik gibi bir dizi neden gösteren Kolanovic, "Hisse senetlerine yönelik olumsuz duruşumuz geçtiğimiz yıl çoklu varlık portföyümüzün performansına zarar verdi. Şu anda hisse senetlerini cazip yatırımlar olarak görmüyoruz ve duruşumuzu değiştirmek için bir neden görmüyoruz" dedi.

Kolanovic, Morgan Stanley'den Wilson'ın Pazartesi günü ABD hisse senetlerinin görünümünü olumluya çevirmesinin ardından Wall Street'in büyük bankalarındaki hisse senedi stratejistleri arasındaki son aykırı isim oldu. Wilson, S&P 500 Endeksi'nin Haziran 2025'e kadar 5.400'e yükseleceğini öngördü.

JPMorgan, S&P 500 için 4.200 ile en düşük yılsonu hedefine sahip ve bu da Pazartesi günkü kapanış seviyesinden %20'den fazla bir düşüş anlamına geliyor.

JPMorgan'dan sonra en düşük ikinci yılsonu tahmini Citigroup Inc. tarafından 5.100 ile mevcut seviyelerden mütevazı bir düşüşe işaret ederken, Goldman Sachs Group Inc'in 5.200'lük çağrısı da kazanç için daha fazla yer olmadığına işaret ediyor.

Bu arada, Bank of America Corp. ve Wells Fargo & Co. stratejistlerdi S&P 500'ün yılı sırasıyla 5.400 ve 5.535 seviyelerinde kapatacağını düşünüyorlar.

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