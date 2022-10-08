Küresel piyasalar ABD`nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel pay piyasaları, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor.

Haftanın ilk yarısında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı raporda ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın konuşmasında gelişmiş ülke merkez bankalarının ultra şahin tutumlarının küresel ekonomiye zarar verebileceği ve ihtiyatlı olunmasına yönelik telkinler risk algısını sınırlı da olsa yumuşattı.

Buna karşın hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerde ABD başta olmak üzere ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretler pay piyasalarındaki satış baskısının artmasına sebep oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam eylülde 263 bin artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 3,5'le Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri hafta boyunca yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşlarını korudu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun karşı karşıya kaldıkları en ciddi sorun olduğunu, ilerleme belirtilerine rağmen enflasyonla mücadelenin zaman alacağını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli araç ve bilgiye sahip olduğunu, bunları kullanacağını vurgulayarak, "Enflasyonu düşürmek için faiz artışının sürmesi gerek."dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu düşürmek için daha yapacak çok işleri oluğunu belirterek, "Enflasyonun zirve yaptığına dair neredeyse hiçbir kanıt yok. Bu yüzden Fed faiz artırımlarını durdurmaktan oldukça uzakta." ifadelerini kullandı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed'in politika faizinin 2023 baharına kadar muhtemelen yüzde 4,5-4,75 aralığına yükseleceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 81'e yükselirken, aralıktaki toplantıda ise bankanın yüzde 63 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56'ya kadar gerilese de, Fed'in gelecek ay da 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftayı 7 baz puan artışla yüzde 3,89'dan tamamlarken, bu seviye Mart 2010'dan bu yana en yüksek haftalık kapanışa işaret etti. Tahvil faizleri böylece üst üste dokuzuncu haftada da yükseliş kaydetti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın ardından, ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verdi.

Brent petrolün varil fiyatı söz konusu gelişmelerin ardından haftayı yüzde 14,7 artışla 97,8 dolardan tamamlarken, beş haftalık düşüş eğilimini de sonlandırdı. Söz konusu yükseliş Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişe işaret etti.

Analistler, küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağını belirterek, bu durumun petrol fiyatlarında yaratabileceği yukarı yönlü baskının, Çin'de salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da belirginleşebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatı ise yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 2,06 artışla 1.695 dolara çıktı.