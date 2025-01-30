Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilimi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeskiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

İş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu belirten Powell, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam etse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını aktardı.

Para politikası çerçevesinin 5 yıllık gözden geçirmesinin bu yıl gerçekleştirileceğini aktaran Powell, incelemenin yaz sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefini korunacağını ve gözden geçirmenin odak noktası olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum" sözleri sorulan Powell, "Başkan'ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz." dedi.

Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin talebini kendisine fiziki olarak iletip iletmediğine ilişkin soruya ise Powell, "Hiçbir temasım olmadı." yanıtını verdi.

Powell, kamuoyunun işlerini her zamanki gibi yapmaya devam edeceklerinden, hedeflerine ulaşmak için Banka'nın araçlarını kullanmaya odaklanacaklarından emin olması gerektiğini, bu şekilde halka en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin yarattığı satış baskısıyla pazartesi günü yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını önceki gün telafi eden Nvidia'nın hisseleri dün de gerilemeye devam etti. Şirketin hisseleri, ABD yönetiminin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yaklaşık yüzde 4 azaldı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.

Faiz kararının ardından sınırlı bir düşüş gözlenen altının ons fiyatı ise yeni güne yüzde 0,3 artışla 2 bin 762 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 75,5 dolardan alıcı buluyor.

Söz konusu gelişmeler sonrasında New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ECB'nin para politikası kararları ve Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Öte yandan, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in daha az maliyet ve kısa sürede piyasaya sürdüğünü belirttiği yapay zeka modelinin küresel çip ve teknoloji piyasasındaki etkileri Avrupa'da da takip ediliyor.

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2024'e ilişkin finansal sonuçları açıklanırken, şirketin geliri geçen yıl önceki yıla göre yüzde 24 artarak 9,26 milyar avroya yükseldi. Son çeyrekte 3,99 milyar avro yeni sipariş beklentisi olan ASML'nin 7,1 milyar avro sipariş almasıyla şirketin hisseleri dün günü yüzde 5,5 değer kazancıyla tamamladı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,62 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni de güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında Japonya'da pozitif bir seyir izlenirken, ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Öte yandan, Japonya'da 10'ar günlük periyotlarda ayda 3 kez açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 415 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat yüzde 26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yen olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle işlem görüyor.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek, 10.076,99 puandan tamamlarken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,8000'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,7970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, yıllık Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

16.15 Avro Bölgesi, ocak ayı ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, yıllık Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 Avro Bölgesi, ECB başkanı Lagarde'ın konuşması