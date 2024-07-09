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Morgan Stanley hisse senetleri için uyardı

ABD seçim kampanyasının yarattığı belirsizlik stratejistlerin hisse senetleri piyasaları öngörülerini de yeniden şekillendiriyor.

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2024 10:06

Morgan Stanley Baş ABD Hisse Stratejisti Mike Wilson başkanlık seçimi, şirket bilançoları ve Fed politikası gölgesinde belirsizliğin arttığını ve traderların hisse senetlerinde ciddi bir geri çekilmeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Wilson "Bugün ve Kasım seçimi arasında yüzde 10 düzeltme yaşanması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrek dalgalı geçecek" uyarısını yaptı.

Hisse fiyatlarının yılı bugünkü seviyesinden yukarıda tamamlaması ihtimalinin yüzde 20-yüzde 25 olduğunu belirten Wilson "Şu andan itibaren yıl sonuna kadar yükseliş olasılığı normalden daha düşük" değerlendirmesini yaptı.

Fed'in bu yıl faizi iki kez indireceği beklentisi ve yapay zeka rallisi ile S&P 500 endeksi ocak ayından beri yüzde 17 yükselmişti. Endeks geçen yılı da yüzde 24 artıda kapamıştı. Wilson düşüşün yatırımcı için fırsat da yaratabileceğini belirtti ve endeksler yerine tek tek hisselere odaklandığını söyledi.

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