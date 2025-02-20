Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı

Morgan Stanley stratejistleri, ülkenin yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin teşvik ettiği daha sürdürülebilir bir ralli öngörüsünde Wall Street'teki benzerlerini takip ederek Çin hisse senetlerine ilişkin düşüş görüşlerini sonlandırdı.

Laura Wang ve meslektaşları şimdi varlık sınıfında eşit ağırlıkta olmayı öneriyor ve MSCI Çin Endeksi'nin 2025 sonunda 77'ye ulaşmasını bekliyor. Bu, daha önceki hedefinden %22 daha yüksek ve Çarşamba günkü kapanışa göre %4'lük bir artışa işaret ediyor.

Stratejistler, "Çin'in hisse senedi piyasasında, özellikle de offshore alanında nihayet yapısal bir rejim değişikliği yaşanıyor. Bu durum, MSCI Çin'in performansındaki son iyileşmenin sürdürülebileceği konusunda bizi geçtiğimiz Eylül ayındaki ralli sırasında olduğumuzdan daha fazla ikna ediyor" dedi.