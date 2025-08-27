CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Morgan Stanley'den Çin borsası analizi

Morgan Stanley'den Çin borsası analizi

Morgan Stanley'e göre, Çin borsası son altı yılın en güçlü hedge fon girişi dalgasını yaşıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 09:02

Son Güncelleme Tarihi 27 Ağustos 2025 09:03

Morgan Stanley'in yayınladığı yeni bir rapora göre, Çin borsası son altı yılın en güçlü hedge fon girişi dalgasını yaşıyor ve Ağustos ayı, Şubat ayından bu yana fon faaliyetlerinde en fazla yükselişin yaşandığı ay olma yolunda ilerliyor.

Küresel hedge fonları, Ağustos başından bu yana Çin hisse senetlerine, özellikle de onshore A-hisselerine olan maruziyetlerini önemli ölçüde artırdı. Bu hareket, DeepSeek'in yapay zeka alanındaki atılımının ardından sermayenin büyük ölçüde Hong Kong'un teknoloji odaklı piyasasına aktığı Şubat ayından keskin bir dönüşe işaret ediyor.

Morgan Stanley, geçen haftaki girişlerin, devam eden küresel belirsizliğin ortasında istikrarlı oyunlar olarak görülen tüketici temel malları ve sanayi sektörlerinde yoğunlaştığını belirtti. Buna karşılık, hedge fonları Hong Kong'da listelenen internet devlerindeki pozisyonlarını uzun pozisyon azaltma ve açığa satış yoluyla azaltmaya devam etti.

Yenilenen ilgi, Çin hisse senetlerinin durgun bir ilk yarının ardından toparlanmasıyla geldi. Kara piyasaları üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş gösterdi ve Ağustos ayında Şanghay Bileşik %12, CSI 300 ise %9 yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Analistler bu yükselişi piyasadaki likidite bolluğuna ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin artan iyimserliğe bağlıyor. Morgan Stanley'e göre, bu olumlu hava Çin odaklı hisse senedi uzun-kısa hedge fonlarının performansını da yükseltti ve 22 Ağustos'a kadar bu ay %3 artış göstererek yılbaşından bugüne getirilerini %13,5'e çıkardı.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 22 Ağustos 2025 10:02
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler