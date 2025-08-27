Morgan Stanley'den Çin borsası analizi

Morgan Stanley'in yayınladığı yeni bir rapora göre, Çin borsası son altı yılın en güçlü hedge fon girişi dalgasını yaşıyor ve Ağustos ayı, Şubat ayından bu yana fon faaliyetlerinde en fazla yükselişin yaşandığı ay olma yolunda ilerliyor.

Küresel hedge fonları, Ağustos başından bu yana Çin hisse senetlerine, özellikle de onshore A-hisselerine olan maruziyetlerini önemli ölçüde artırdı. Bu hareket, DeepSeek'in yapay zeka alanındaki atılımının ardından sermayenin büyük ölçüde Hong Kong'un teknoloji odaklı piyasasına aktığı Şubat ayından keskin bir dönüşe işaret ediyor.

Morgan Stanley, geçen haftaki girişlerin, devam eden küresel belirsizliğin ortasında istikrarlı oyunlar olarak görülen tüketici temel malları ve sanayi sektörlerinde yoğunlaştığını belirtti. Buna karşılık, hedge fonları Hong Kong'da listelenen internet devlerindeki pozisyonlarını uzun pozisyon azaltma ve açığa satış yoluyla azaltmaya devam etti.

Yenilenen ilgi, Çin hisse senetlerinin durgun bir ilk yarının ardından toparlanmasıyla geldi. Kara piyasaları üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş gösterdi ve Ağustos ayında Şanghay Bileşik %12, CSI 300 ise %9 yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Analistler bu yükselişi piyasadaki likidite bolluğuna ve ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin artan iyimserliğe bağlıyor. Morgan Stanley'e göre, bu olumlu hava Çin odaklı hisse senedi uzun-kısa hedge fonlarının performansını da yükseltti ve 22 Ağustos'a kadar bu ay %3 artış göstererek yılbaşından bugüne getirilerini %13,5'e çıkardı.