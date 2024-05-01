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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2024 17:25

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2024 17:25

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 37.845,56 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 5.029,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 15.646,094 puana düştü.

Yatırımcılar Fed'in para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin para politikasının gidişatına dair ipuçları verebileceğini belirtti.

Yatırımcıların Fed'in faiz kararı öncesinde temkinli hareket ettiğini dile getiren analistler, açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da takip edildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bugün Fed'in faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın faiz indirimine haziranda başlama ihtimali yüzde 9, temmuzda yüzde 23 ve eylülde başlama ihtimali yüzde 40 olarak değerlendiriliyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı nisanda 192 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ADP özel istihdam verisine göre de nisanda yıllık ücret yüzde 5 arttı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29 ile 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 geriledi.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. Geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirketin hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ise ocak-mart döneminde azaldı. Beklentilerin altında finansal sonuçlar açıklayan kahve zincirinin hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Çip şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 7, Super Micro Computer'ın hisseleri yüzde 12 geriledi.

Bugün bilançosunu açıklayan Mastercard'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybederken, Pfizer'ın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

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