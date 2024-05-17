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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 17:09

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 17:09

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 39.911,72 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 5.303,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 16.708,49 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, hafta içinde açıklanan verilerin ekonomide bir miktar soğumaya işaret ettiğini ancak fiyat baskılarının sürdüğünü ve bazı Fed yetkililerinin açıklamalarının da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağını gösterdiğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise hafta başında "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri yüzde 25'in üzerinde düştü.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri, hafta başında gösterdiği yükselişin ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

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