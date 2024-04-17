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New York Borsası yükselişle açıldı

New York Borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 16:56

Açılışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,4 artarak 37.949,67 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 5.068,97 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 15.942,29 puana çıktı.

Yatırımcılar, yılın ilk çeyreğine dair açıklanan şirket bilançolarında ekonominin gidişatına ilişkin ipuçları ararken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen perakende satış, enflasyon ve istihdam verilerinin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerine dair beklentilerini azaltmalarına neden olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin de bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeleri desteklediğini belirten analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlama ihtimalinin öne çıktığını kaydetti.

Bankanın faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutacağına dair endişeler ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla yüzde 6,7 ile yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün yüzde 4,62'ye indi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,13 ile geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Amerikan hava yolu şirketi United Airlines'ın karı, tahminlerin üzerinde geldi. Şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 9 kazançla başladı.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan US Bancorp'un hisseleri yüzde 3,5, Hollandalı ASML Holding'in hisseleri yüzde 6,5 geriledi.

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