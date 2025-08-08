CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 17:03

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.093,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.361,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 21.326,79 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına ilişkin haber akışı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili gelişmeler ve şirket bilançoları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Son olarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu belgeleri, iki tür altın külçenin ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında yer aldığını ve bu ürünlere gümrük vergisi uygulandığını ortaya koydu.

Fed cephesinde ise Trump, bankanın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdi.

Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'nda 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacağını belirten Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Analistler, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için geçici olarak seçtiği ismin bankanın yönetiminin daha "güvercin" bir tutum benimseyeceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise Trump'ın dün Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri, Tan'ın ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını açıklaması sonrası toparlanma göstererek yüzde 0,7 yükseldi.

Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti. Tan, istifa çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını belirtmişti.

Şirketlerin bilançoları da açıklanmaya devam ederken, Pinterest'in hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri ise finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve şirketin yıllık gelir artışına yönelik tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kazandı.

İlginizi Çekebilir
İklim değişikliği, gıda fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çekiyor İklim değişikliği, gıda fiyatlarını küresel ölçekte yukarı çekiyor 07 Ağustos 2025 11:34
Brent petrolde Fed etkisi sürüyor Brent petrolde Fed etkisi sürüyor 07 Ağustos 2025 10:30
Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek 07 Ağustos 2025 09:08
Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici 07 Ağustos 2025 09:06
Trump, Çin’e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi Trump, Çin'e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi 07 Ağustos 2025 09:03
Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli 07 Ağustos 2025 09:01
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi 06 Ağustos 2025 15:28
Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı 06 Ağustos 2025 11:41
Brent petrol 67,89 dolar Brent petrol 67,89 dolar 06 Ağustos 2025 09:46
ABD’de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor ABD'de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor 06 Ağustos 2025 09:08
Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak 06 Ağustos 2025 09:05
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu 05 Ağustos 2025 15:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler