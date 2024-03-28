Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü

Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, yüzde 1'den fazla düştü. Endeks'in düşmesinde yatırımcıların, yetkililerin döviz piyasasına müdahale edeceği beklentisiyle temkinli hareket etmeleri etkili oldu.

Nikkei 225 %1,18 düşüşle 40.280,06 seviyesine gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix %1,36 düşüşle 2.761,32 seviyesine geriledi.

Daiwa Securities'de kıdemli stratejisti Shuji Hosoi."Piyasa olası bir kur müdahalesi konusunda temkinli. Japon hükümetinin hangi seviyede ve ne zaman devreye gireceği belli değil. Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerini almaya hevesli ama ucuza almak istiyorlar. Bu yüzden yenin ne kadar düşmesine izin verildiğini izliyorlar" dedi.

Yen en son dolar karşısında 151,35 seviyesinden işlem görüyor.