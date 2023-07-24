MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,33 trilyon TL'den 7,65 trilyon TL'ye yükseldi.

21.07.2023 14.07.2023 7.07.2023 30.06.2023
Hesap Sayısı 65.733.950 65.281.589 65.094.591 64.900.711
Yatırımcı Sayısı 31.264.605 31.166.063 31.118.807 31.066.824
Bakiyeli Hesap Sayısı 9.883.553 9.848.126 9.826.543 9.926.249
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 7.487.086 7.474.945 7.459.507 7.528.894
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 3.916.662 3.881.232 3.876.262 3.893.818
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 4.402.528 4.419.206 4.410.996 4.482.424
Menkul Kıymet (TL) 9,5t 9,11t 8,77t 8,19t
Pay Senedi (TL) 7,65t 7,33t 7,04t 6,52t
DİBS (TL) 295,9mlr 294,1mlr 301,1mlr 305,2mlr
Yatırım Fonu (TL) 1,32t 1,26t 1,21t 1,14t
Özel Sektör Borçlanma Aracı (TL) 217,52mlr 212,7mlr 210,4mlr 209,3mlr
Yapılandırılmış Ürünler (TL) 17,74mlr 16,51mlr 15,86mlr 15,49mlr