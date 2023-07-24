MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,33 trilyon TL'den 7,65 trilyon TL'ye yükseldi.
|21.07.2023
|14.07.2023
|7.07.2023
|30.06.2023
|Hesap Sayısı
|65.733.950
|65.281.589
|65.094.591
|64.900.711
|Yatırımcı Sayısı
|31.264.605
|31.166.063
|31.118.807
|31.066.824
|Bakiyeli Hesap Sayısı
|9.883.553
|9.848.126
|9.826.543
|9.926.249
|Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
|7.487.086
|7.474.945
|7.459.507
|7.528.894
|Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı
|3.916.662
|3.881.232
|3.876.262
|3.893.818
|Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
|4.402.528
|4.419.206
|4.410.996
|4.482.424
|Menkul Kıymet (TL)
|9,5t
|9,11t
|8,77t
|8,19t
|Pay Senedi (TL)
|7,65t
|7,33t
|7,04t
|6,52t
|DİBS (TL)
|295,9mlr
|294,1mlr
|301,1mlr
|305,2mlr
|Yatırım Fonu (TL)
|1,32t
|1,26t
|1,21t
|1,14t
|Özel Sektör Borçlanma Aracı (TL)
|217,52mlr
|212,7mlr
|210,4mlr
|209,3mlr
|Yapılandırılmış Ürünler (TL)
|17,74mlr
|16,51mlr
|15,86mlr
|15,49mlr