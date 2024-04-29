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Çin'de sanayi şirketlerinin karları düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları Mart ayında düştü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki toparlanmanın gücüne ilişkin şüpheleri arttırdı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 08:53

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, sanayi firmalarının kümülatif karı 2024 ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %4,3 artarak 1,5 trilyon yuan (207,0 milyar dolar) olurken, yılın ilk iki ayındaki %10,2'lik artıştan daha yavaş büyüme gerçekleşti.

Kârlar Mart ayında yıllık bazda %3,5 düştü.

Mart ayına ilişkin perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi bir dizi ekonomik gösterge, ilk çeyrekteki güçlü GSYH büyümesine rağmen iç talebin zayıf seyrettiğine işaret etti.

JLL Baş Ekonomisti ve Büyük Çin Araştırma Başkanı Bruce Pang, kâr artışının yavaşlamaya devam etmesi halinde, imalat firmalarının varlık ve yükümlülük yapısının onarılmasının ve yatırımlarını genişletme isteklerinin de etkilenebileceğini söyledi.

Ulusal İstatistis Bürosu'ndanyapılan açıklamada, yüksek teknoloji imalat sanayinin ilk çeyrekte kârlardaki %29,1'lik artışla büyümeye öncülük ettiği belirtilirken, firmaların kârlarındaki toparlanmanın dengesiz olduğu ifade edildi.

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