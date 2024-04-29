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Avustralya Bitcoin fonlarına onay vermeye hazırlanıyor

Avustralya Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vermeye hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 08:46

Avustralya, ABD ve Hong Kong'un izinden giderek bir Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vermeye hazırlanıyor. ASX Ltd'nin 2024 yılı sonundan önce ilk spot-Bitcoin ETF'lerini onaylaması bekleniyor.

Doğrudan Bitcoin ve Ether'e yatırım yapan fonlar Salı günü Hong Kong'da işlem görmeye başlayacak.

Sidney merkezli BetaShares, ASX'te bir ürün piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi. Bir başka yerel oyuncu olan DigitalX Ltd. de Şubat ayındaki yarı yıl sonuçlarında bir başvuru yaptığını söyledi. ABD ve Avrupa'da benzer ETF'ler sunan VanEck, Şubat ayında yeniden başvuruda bulundu.

BetaShares dijital varlıklar başkanı Justin Arzadon, ABD'de Bitcoin spot ETF'lere yaşanan sermaye girişlerin "dijital varlıkların kalıcı olduğunu kanıtladığını" söyledi. Arzadon, şirketin spot-Bitcoin ve spot-Ether ETF'leri için ASX ticker'ları ayırdığını da sözlerine ekledi.

ASX sözcüsü, borsanın "kripto varlık tabanlı ETF'leri kabul etmekle ilgilenen bir dizi ihraççıyla ilişki kurmaya devam ettiğini" söyledi ancak bir zaman dilimini teyit etmekten kaçındı.

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