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Piyasalar ABD enflasyon verisi sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 09:37

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 09:37

Bir yılı aşkın süredir dünya genelinde devam eden şahin politikalar enflasyon endişesinin günden güne azalmasına yardımcı oluyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Beklenti ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 yükseldi. Bu dönemde yıllık yüzde 4 olan çekirdek enflasyon, 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu verilerin ardından piyasalarda oynaklığın artması dikkati çekerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Fed'in gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazanıyor.

Fed yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamaları da takip edilirken, yetkililer TÜFE'nin gerilediğini gösteren son verileri memnuniyetle karşılarken, bankanın yüzde 2 hedefine ulaşmadan önce hala gidilecek yolu olduğuna da değindi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düzgün bir seyir izleyeceğine ikna olmadığını, talebi ve enflasyonu frenlemek için daha fazla şey yapılması gerekmesinden korktuğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyondaki ilerlemenin devam ettiğini, ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ve iş gücü piyasaları canlı olduğunu, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşması için hala kat etmesi gereken yol olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 baz puan gerileyerek günü yüzde 4,44'ten tamamlarken, dolar endeksi de yüzde 1,5 azalışla 104,05 seviyesine inerek yaklaşık son bir yılın en güçlü düşüşünü gösterdi. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,9 artışla günü 1.964 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 95'e karşı 336 oyla kabul edildi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 2,37, Dow Jones endeksi yüzde 1,43 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,91 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir görülürken, bugün gözler İngiltere'de enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ilk faiz artışlarına başlayan ülke olan İngiltere'de TÜFE'nin ekim ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4,8 artış göstermesinin beklendiğini anımsatarak, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği Avro Bölgesi'nde, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla bölge ekonomisinin yüzde 0,1 küçüldüğünü hatırlatan analistler, bugün açıklanacak sanayi üretiminin de yıllık bazda yüzde 6,3 düşüş göstermesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan, Alman hükümeti, Siemens Energy'nin sipariş defterini korumak için şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlayacağını bildirdi.

Alman hükümetinin garantisinin ardından dün Siemens Grubu'nun hisse fiyatı yüzde 2,7 ve Siemens Energy'nin hisse fiyatı da yüzde 2,6 değer kazandı.

Ayrıca, dün ABD enflasyonunun beklentilerden daha fazla yavaşlamasının ardından avro/dolar paritesi günü yüzde 1,7 artışla 1,0880 seviyesinden tamamlayarak yaklaşık son bir yılın en güçlü performansını gösterdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,45 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.

ABD piyasalarındaki yükseliş Asya piyasalarına da taşınırken, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi yakından takip edilecek.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 4,6 ve perakende satışlar yıllık yüzde 7,6 artışla öngörüleri aştı.

Japonya ekonomisi aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 küçülürken, ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık borç verme faizini yüzde 2,50'de sabit bıraksa da, bankacılık sistemine yaklaşık 200 milyar dolar daha likidite sağlayarak, sistemdeki net arzı Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Ayrıca, ABD'de TÜFE'nin beklenenden daha az artmasının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 150,2 seviyesine gerilerken, parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 150,6 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 2,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazancıyla günü 7.671,05 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,6307'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6620 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,45 baz puana inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.520 ve 7.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

  • 10.00 İngiltere, ekim ayı TÜFE ve ÜFE
  • 11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi
  • 13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi
  • 16.30 ABD, ekim ayı ÜFE ve perakende satışlar
  • 16.30 ABD, kasım ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

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