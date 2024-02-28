S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükseldi

S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksler, yatırımcıların perşembe günü açıklanacak PCE verilerine hazırlanmalarınıhn etkisiyle dün hafif yükselişle kapandıldam



S&P 500 0,17 artışla 5.078,18 seviyesine, Nasdaq 0,37 artarak 16.035,30 puana yükseldiler. Dow Jones Sanayi Endeksi 96,82 puan ya da %0,25 düşüşle 38.972,41 seviyesinden kapandı.



Perakende devi Macy's önceki çeyrekteki gelir kaybının ardından zor durumdaki yaklaşık 150 mağazasını kapatacağını açıklamasının ardından %3,4 yükseldi. Lowe's kazançlarını artırmasının ardından %1,7 değer kazandı. Zoom Video

ve Hims & Hers Health Wall Street beklentilerini aşan kazanç raporlarının ardından sırasıyla %8 ve %31 yükseldi.



CFRA Research'ün baş yatırım stratejisti Sam Stovall, "Teknoloji, ihtiyari tüketici, iletişim hizmetleri ve finans hisselerinin daha iyi performans göstermesine neden olan şey, faiz oranlarındaki duraklama döneminde iyi performans gösterme eğiliminde olmalarıdır. Ayrıca, büyümenin olduğu yer de burası. Bence Fed faiz oranlarını düşürmeye başlayana kadar, yatırımcılar orta ve küçük ölçekli hisse senetlerine dramatik bir şekilde yönelmeyecekler - gerçekten bekleyip görmek istiyorlar" dedi.



Dün açıklanan Conference Board göstergesine göre, son tüketici güveni rakamları da potansiyel bir işgücü piyasası yavaşlaması ve kutuplaşmış siyasi manzaraya ilişkin endişelerle düştü. Kurulun Tüketici Güven Endeksi 106.7'ye gerileyerek Ocak ayında aşağı yönlü revize edilen 110.9'un ve Dow Jones'un 115.1'lik tahmininin altında kaldı.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin Ocak ayında beklenenden daha fazla azaldığını ve bunun başlıca nedeninin ulaşım talebindeki büyük düşüş olduğunu gösterdi.



Yatırımcılar, ekonominin sağlığına ilişkin gelecekteki ipuçları ve para politikasının izleyeceği yol hakkında fikir edinmek için perşembe günü açıklanacak kişisel harcamalar fiyat endeksini (PCE) izleyecekler.



Stovall, hem çekirdek hem de manşet PCE enflasyonda bir önceki aya göre artış, ancak yıllık bazda düşüş tahmin ediyor.