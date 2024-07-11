S&P 500 yine rekor kapanış yaptı

Wall Street'te yine büyük bir gün yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü yükselişle tamamlardılar. S&P 500 2024'teki 37. rekor kapanışını gerçekleştirdi.

Wall STreet'teki yükselişin en büyük nedenlerinden biri mega teknoloji şirketlerinin devam eden gücü oldu. Allspring kıdemli hisse senedi portföy yöneticisi Margie Patel, trendin yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini söyledi.

S&P 500, tarihinde ilk kez 5.600 seviyesini aştı. Nvidia Corp. %2,5'in üzerinde yükselirken ve Apple Inc. inişli çıkışlı bir 2023'ten sonra %10 daha fazla yeni iPhone göndermeyi hedeflediği haberiyle tırmanışa geçerken, megacaplara yönelik yenilenen bir teklif ABD hisse senedi göstergesini Kasım ayından bu yana en uzun yükselişine taşıdı.

Yedi gün üst üste yükseliş gösteren S&P 500, bu yılki 37. rekorunu kırdı. S&P 500 günü yüzde 1,02 artışla 5633,91 puandan tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,09 yükselerek 39721,36 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,18 artışla 18647,45 puana çıktı.