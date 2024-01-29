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UBS ve Credit Suisse'in İsviçre fon pazarında payları azaldı

UBS ve Credit Suisse'nin birleşme sonrası İsviçre fon pazarında payları azaldı.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 16:46

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 16:46

İsviçre Varlık Yönetimi Birliği verilerine göre, UBS ve Credit Suisse'in geçen yıl İsviçre'de fon pazarında toplam paylarında bir miktar düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl UBS'in Credit Suisse'i kurtarmak için devreye girmesiyle tek bir varlık haline gelen birleşik bankanın pazar payı, bir önceki yıl %39,3 iken 2023'te %37,6'ya düştü.

Birliğin başkanı Adrian Schatzmann, UBS'in Credit Suisse'i entegre etmesi ve bazı fonlarını birleştirmesiyle birleşik bankanın pazar payının daha da düşmesini beklediğini söyledi. Bazı yatırımcıların da tek bir finans kurumuna çok fazla maruz kalmaktan kaçınmak istediğini vurguladı.

UBS'in payının azalmasından, Swisscanto, BlackRock, Pictet ve Swiss Life yararlandı.

Genel olarak, İsviçre fon piyasasındaki hacim 2023 yılında %3,7 artarak 1,37 trilyon İsviçre Frangı'na (1,59 trilyon $) ulaştı.

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