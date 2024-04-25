Küresel LNG piyasalarında arz fazlasının yaşanması bekleniyor

Uluslararası düşünce kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Küresel LNG Görünümü raporuna göre, aralarında Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore'nin olduğu büyük LNG ithalatçısı ülkeler 2030'a kadar LNG talebini azaltmayı hedefliyor.

Buna karşın, küresel LNG tedarikçilerinin farklı bölgelerde düşen ithalat hacimlerini telafi etmek ve yeni arz akışını absorbe etmek için gelişmekte olan piyasalardaki büyümeye giderek daha bağımlı olacağı tahmin ediliyor.

Ancak söz konusu gelişmekte olan ülkelerde LNG talep artışı garanti olarak görülmüyor.

Avrupa'nın doğal gaz ve LNG talebinin 2030'a kadar düşeceğini öngören IEEFA'ya göre, enerji verimliliği önlemleri, nükleer ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışa bağlı olarak kıtanın gaz talebi 2021'den beri yüzde 20 geriledi.

Çin geçen yıl dünyanın en büyük LNG ithalatçısı konumunu yeniden kazandı ancak yurt içi doğal gaz üretimi ve ilave boru hattı ithalatı, ülkenin LNG talep artışını sınırlayabilir. Yenilenebilir enerji kapasitesindeki benzeri görülmemiş artış da enerji sektöründe LNG ihtiyacını kısıtlayabilir.

Güney Asya'da, LNG fiyatlarındaki oynaklık ve mali zorlukların yakın vadede LNG talebindeki artışı kısıtlaması beklenirken, Güneydoğu Asya'da LNG altyapısına ilişkin gecikmelerin de talep büyümesini baskılayabileceği tahmin ediliyor.

Böylece, piyasalarda talep büyümesine ilişkin belirsizlikler ve 2028'e kadar küresel LNG ihracatı kapasitesindeki rekor büyümenin, piyasaları uzun sürecek bir arz fazlası dönemine iteceği öngörülüyor.

Küresel LNG ihracat kapasitesinin 5 yıl içinde yüzde 40 artış göstermesi ve böylece toplam nominal sıvılaştırma kapasitesinin yıllık 666,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Dünyada bu artışı sağlayacak yıllık 193 milyon ton kapasiteli LNG projesi hali hazırda inşa halinde bulunuyor.

En büyük kapasite artışlarının ABD ve Katar'da görülmesi beklenirken, bu kapasite büyümesinin ardından Avustralya'nın dünyanın en büyük üçüncü LNG tedarikçisi konumuna gerileyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Rusya, Kanada ve Afrika ülkelerinde de önemli miktarda inşa halinde LNG projesi bulunuyor.