CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,48 yükselişle 12.110,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,91 düşüşle 12.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.078,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,48 artışla 12.110,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı 08 Ekim 2025 09:11
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 07 Ekim 2025 10:59
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler