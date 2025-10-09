VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,91 düşüşle 12.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.078,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,48 artışla 12.110,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.