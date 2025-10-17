VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,31 azalışla 11.393,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.377,00 puana indi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 azalışla 11.360,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.