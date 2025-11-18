VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,44 düşüşle 11.933,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 09:33

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 artışla 11.986,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını geri vererek 11.958,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,44 altında 11.933,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

