CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,65 yükselişle 12.115,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2025 09:32

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 12.037,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.098,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,65 artışla 12.115,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti 07 Eylül 2025 11:10
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 06 Eylül 2025 09:09
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor 05 Eylül 2025 15:42
ABD’de işsizlik oranı arttı ABD'de işsizlik oranı arttı 05 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 05 Eylül 2025 14:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler