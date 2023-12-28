Yabancılar 139,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında net 139,9 milyon dolarlık hisse senedi, 33,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, son 8 haftada hem DİBS hem de hisse senedinde alım tarafında yer alırken, bu dönemde yaklaşık 1 milyar 902 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alım ise yaklaşık 1 milyar 349 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşiklerin son 8 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 526 milyon dolara ulaşırken, yıl başından bu yana net DİBS alımları 1 milyar 999 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 15 Aralık itibarıyla 31 milyar 246,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Aralık'ta 30 milyar 435,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 616,3 milyon dolardan 2 milyar 672,9 milyon dolara çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ŞBS stokları da 15 Aralık haftasında 60,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara çıktı.