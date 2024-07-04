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Yabancılar 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 15:02

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 15:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 679,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Haziran itibarıyla 40 milyar 622 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Haziran'da 39 milyar 759,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 132,3 milyon dolardan 10 milyar 500,3 milyon dolara, ÖST stokları da 396,8 milyon dolardan 388,9 milyon dolara indi.

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