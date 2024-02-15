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Yabancılar 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 14:56

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, son 5 haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 2 Şubat itibarıyla 33 milyar 866,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Şubat'ta 34 milyar 804,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 767,8 milyon dolardan 2 milyar 766,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 92 milyon dolardan 92,4 milyon dolara yükseldi.

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