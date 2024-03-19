AB Rus tahılına gümrük vergisi uygulayacak

Financial Times'ın habenrine göre AB, çiftçileri ve bazı üye ülkeleri yatıştırmak için Rusya ve Belarus'tan tahıl ithalatına gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor; bu, Moskova'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana gıda ürünlerine getirilen ilk kısıtlama olacak.



Brüksel uzun süredir Polonya ve Baltık ülkelerinin Rusya ve Belarus'tan yapılan ithalatı kısıtlama yönündeki baskılarına direniyor ve böyle bir adımın küresel gıda piyasalarını bozabileceğini ve gelişmekte olan ülkelere zarar verebileceğini savunuyor.



Ancak planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde Rusya ve Belarus'tan gelen tahıllara ton başına 95 Avro vergi koyması bekleniyor. Söz konusu kişiler bunun fiyatları en az %50 arttıracağını ve talebi ortadan kaldıracağını söyledi. Yağlı tohumlar ve türevi ürünlere de yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.



AB'nin Rusya'dan ithal ettiği tahıl, yağlı tohumlar ve bunların türevleri 2023 yılında 4 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşarak AB'nin toplam tüketiminin %1'ini oluşturacaktır.