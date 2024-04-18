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ABD dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor

Piyasa konsensüsünün şu anda dolar konusunda çok olumsuz olduğunu ifade eden Morgan Stanley Research analistleri, ABD dolarının kısa vadede euro ve yuan karşısında güçleneceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 11:17

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 11:17

Morgan Stanley Research analistleri, ABD dolarının direncinin devam etmesini ve ABD'deki konjonktürün etkisiyle kısa vadede euro ve Çin yuanına karşı kazanımlar elde etmesini bekliyor.

Piyasa konsensüsünün şu anda dolar konusunda çok olumsuz olduğunu ifade eden analistler, "Doların giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyaya rağmen devam etmesi beklenen baskın rezerv para statüsü, para birimine uzun vadeli destek sağlamalıdır" değerlendirmesini yaptılar.

Bu durumun Morgan Stanley'nin dolar için mevcut tercihini desteklediğini belirten analistler, "Ancak konjonktürel faktörler ve değerlemeler nedeniyle zayıflık dönemleri beklenmelidir" tespitinde de bulundular.

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