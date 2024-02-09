ABD'de vadeli doğal gaz fiyatı en düşük seviyelerinde

ABD'de vadeli doğal gaz fiyatı, rekora yakın üretim, gelecek hafta beklenenden daha düşük ısınma talebi tahminlerinin etkisiyle yaşanan düşüşte, Freeport LNG'nin Teksas'taki tesisindeki üretim kesintisi nedeniyle LNG üretimi için tesise sevk edilen gaz miktarının azalması ve EIA'nın depolama raporu da etkili oldu.

ABD doğal gaz vadeli işlemlerinde fiyat yüzde 3 azalaram Eylül 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,92 $/MMBtu'nun altına geriledi.

EIA, ABD kamu hizmetlerinin geçen hafta depodan 75 milyar kübik feet (bcf) gaz çektiğini, bu rakamın 76 bcf olan piyasa beklentilerinin altında ve geçen yılın aynı haftasında çekilen 217 bcf'den önemli ölçüde daha az olduğunu gösterdi. Rapor ayrıca depolardaki gazın mevsim normallerinin %10,6 üzerinde kaldığını gösterdi.

ABD'de vadeli gaz fiyatı 2024 başından bu yana yaklaşık %23 düştü. Bazı analistler gaz üreticilerinin açtıkları kuyu sayısını azaltarak üretimi düşürebileceklerini söylüyor.

Baker Hughes'a göre, gaz sondaj kulesi sayısı 2023'te %23 düşerek sadece 120 kulenin hizmet vermesine neden oldu ve bu yıl şu ana kadar üç kulede daha azaldı.