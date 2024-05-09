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Yurt içi piyasalarda gözler Enflasyon Raporu'nda

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye devam ederken, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 09:19

ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülürken, analistler, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazinesi borçlanma ihalelerine devam ederken, dün de 10 yıl vadeli 42 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 günlük düşüş eğiliminin ardından 5 baz puan yükselerek günü yüzde 4,50 seviyesinde tamamladı.

Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2.317 dolar, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 yükselişle 83,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,18 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. S&P 500 endeksi ise dün yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa'da bugün BoE'nin açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları güne pozitif seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankasının nisandaki toplantısına ilişkin tutanaklar bankanın gittikçe daha da şahin bir politika benimseyebileceğini ortaya koydu.

Buna karşın dolar/yen paritesi yeni günde de yükselişini sürdürürken, analistler, iki ülkedeki faiz farkının iki ülke para birimi arasındaki dengelenmeyi zorlaştırdığını belirtti. Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 155,60 seviyesinde bulunuyor.

Çin'de açıklanan verilere göre ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Analistler, deflasyon endişesinin zaman zaman etkili olduğu Çin'de açıklanan ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 10.383,25 puanla rekor seviyeyi görürken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 10.247,75 puandan tamamladı.

Bugün gözler TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2506'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.00 İngiltere, BoE'nin Faiz Kararı

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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