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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı, 13-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 433 seviyesinde sabit kaldı. Brent petrol fiyatları haftayı yükselişle tamamlarken, WTI tarafında da artış görüldü.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2026 11:41

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre, ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 433 olarak kaydedildi.

Söz konusu sayı bir önceki haftayla aynı kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 5 adetlik düşüş yaşandığı belirtildi.

Verilerin, ABD'de 19 Haziran Juneteenth federal tatili nedeniyle 18 Haziran'da açıklandığı ifade edildi.

PETROL FİYATLARINDA HAFTALIK HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı haftayı yükselişle tamamladı. Brent petrol, perşembe gününü 79,85 dolardan kapatırken, cuma gününü 80,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise perşembe günü 75,85 dolar seviyesinden kapanırken, haftanın son işlem gününü 76,51 dolar düzeyinde tamamladı.

PİYASALARDA TAKİP SÜRÜYOR

Enerji piyasalarında ABD'den gelen üretim göstergeleri ve küresel talep görünümüne ilişkin beklentiler yakından takip edilirken, sondaj kulesi sayısındaki stabil seyir üretim tarafında dengeli bir görünüme işaret etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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