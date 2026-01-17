ABD'nin petrol üretimi yükselişte! Sondaj kulesi sayısı 1 artarak 410'a ulaştı

CANLI BORSA
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak döneminde 1 artışla 410 olurken, Brent petrol 63,55 dolardan kapattı.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2026 09:36

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2026 09:41

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 410 oldu.

Son bir yılda ise sondaj kulesi sayısı 68 azalış gösterdi.

Perşembe gününü 63,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,22 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

