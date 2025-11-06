CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 200 bin varil arttı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 09:20

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 421 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 409 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-31 Ekim haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 651 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 873 bin varil artışla 5 milyon 924 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 6 bin varil artışla 4 milyon 367 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Irak, yakıt ithalatını yasakladı Irak, yakıt ithalatını yasakladı 04 Kasım 2025 15:37
ECB’den Bulgaristan’a ’reformlara devam’ önerisi ECB'den Bulgaristan'a 'reformlara devam' önerisi 04 Kasım 2025 14:39
Dolar endeksinden 3 ay sonra ilk Dolar endeksinden 3 ay sonra ilk 04 Kasım 2025 13:14
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 11:35
ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü 04 Kasım 2025 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 04 Kasım 2025 10:12
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 10:10
Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı ’geren’ faiz açıklamaları Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı 'geren' faiz açıklamaları 04 Kasım 2025 10:09
Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor 04 Kasım 2025 09:26
Çin’den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği Çin'den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği 04 Kasım 2025 09:22
ABD Hazine Bakanı, Yüksek Mahkeme’nin ’tarife’ duruşmasına katılacak ABD Hazine Bakanı, Yüksek Mahkeme'nin 'tarife' duruşmasına katılacak 04 Kasım 2025 09:14
Piyasalar ticaret gerilimi nedeniyle karışık seyrediyor Piyasalar ticaret gerilimi nedeniyle karışık seyrediyor 04 Kasım 2025 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler