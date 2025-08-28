ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 2,4 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil azalışla 418 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 404 milyon 200 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalışla 222 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 16-22 Ağustos haftasında 57 bin varil artışla 13 milyon 439 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 263 bin varil azalışla 6 milyon 234 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 562 bin varil azalışla 3 milyon 810 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

