CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'nın enerji tüketiminin imalat sanayisinin yakıt talebini azaltması nedeniyle bu yıl otuz yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:03

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:03

Enerji Dengeleri Çalışma Grubu'nun tahminlerine göre, Almanya'nın toplam enerji tüketimi, Avrupa'daki krizin özellikle Almanya'yı vurduğu geçen yıldan bile daha düşük olacak ve yıllık %8'lik bir düşüşe doğru ilerliyor. Bu oran, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılı seviyelerinin %28 altında kaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enerji yoğun sektörler özellikle faaliyetlerde ciddi düşüşler yaşadı ve gaz gibi temel yakıt ithalat fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel akışları altüst etmesinden öncesine göre hala daha yüksek.

Çalışma Grubu, düşüşün yaklaşık beşte birinin daha ılıman hava sıcaklıklarından kaynaklandığını da belirtti.

İlginizi Çekebilir
Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı 02 Kasım 2023 15:12
BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu 02 Kasım 2023 15:06
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 02 Kasım 2023 15:01
Almanya’da istihdam 32 yılın zirvesinde Almanya'da istihdam 32 yılın zirvesinde 02 Kasım 2023 14:37
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 02 Kasım 2023 11:24
Gundlach: Faiz oranları düşme eğilimine girebilir Gundlach: Faiz oranları düşme eğilimine girebilir 02 Kasım 2023 09:04
Bitcoin 17 ayın zirvesinde Bitcoin 17 ayın zirvesinde 02 Kasım 2023 08:58
Güneydoğu Asya’dan dijital ekonomi atağı Güneydoğu Asya'dan dijital ekonomi atağı 02 Kasım 2023 08:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Kasım 2023 13:20
Japonya Başbakanı’ndan enflasyonla mücadele mesajı Japonya Başbakanı'ndan enflasyonla mücadele mesajı 02 Kasım 2023 08:45
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi 01 Kasım 2023 16:58
ABD’de mortgage başvurularında düşüş devam etti ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti 01 Kasım 2023 16:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,68
%0,6678
EURO
1.000,85
%0,0853
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,89
%-0,2113
DOLAR
1.010,05
%1,005
EURO
983,69
%-1,6313
ALTIN
1.032,14
%3,2142
BORSA
1.004,61
%0,4608
DOLAR
1.045,06
%4,5061
EURO
1.083,64
%8,3635
ALTIN
919,46
%-8,0543
BORSA
1.028,30
%2,8302
DOLAR
1.654,78
%65,4775
EURO
1.840,77
%84,0765
ALTIN
1.890,07
%89,0072
BORSA
1.515,51
%51,5508
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler