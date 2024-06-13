ANZ petrol fiyatları için rakam verdi

ANZ, petrol fiyatının kalıcı olarak 100 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkması olasılığının büyük ölçüde azaldığını savundu ve gelecek 12 ay için fiyat hedefini 95 dolar/varil olarak koruduğunu bildirdi.

'GÖNÜLLÜ KESİNTİLERİN KALDIRILMASI ERTELENEBİLİR'

OPEC'in arz politikasının petrol piyasasının temellerine duyarlı kalmaya devam etmesini beklediklerini ifade eden ANZ, "Eğer talep bekledikleri gibi artmazsa, sekizler grubunun petrol için gönüllü 2.2 milyon varil/gün kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını ertelemeleri muhtemeldir" değerlendirmesini de yaptı.

ANZ, petrol piyasasının daha da sıkılaşması halinde yılın ikinci yarısında stoklarda bir azalma görüleceğini de vurguladı.