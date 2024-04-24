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API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) petrol stokları beklentilerin aksine geriledi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 09:30

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, analistlerinin beklentilerinin aksine geçen hafta düşüş gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 19 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 4 milyon 90 bin varil artışın ardından 3 milyon 230bin varil aşağı geldi. Analistler stoklarda 1,8 milyon varil artış olacağını tahmin ediyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,8 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 365,7 milyon varile çıktı.

API, benzin stokları üst üste 9'uncu haftasında da geriledi. Stoklar önceki 8 hafta yaşanan toplam 20,5 milyon varil düşüşün ardından 595 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 4 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa yukarı geldi. Önceki hafta 427 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 724 bin varil arttı. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında düşüş yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 169 bin varil düşüşün ardından 898 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,7 milyon varil artan petrol stoklarının, 19 Nisan ile sona eren haftada 0,5 milyon varil daha yukarı geleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,5 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,0 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 88,1 seviyesinden yüzde 88,6'y yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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