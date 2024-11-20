CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları, piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2024 08:58

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 777 bin varil artan petrol stokları, 15 Kasım ile sona eren hafta 4,75 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 800 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 1,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,4 milyon varil artışla 389,3 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 42 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 246 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları yönünü bir haftalık artışın ardından yeniden aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 312 bin varil artan stoklar, geçen hafta 2,48 milyon varil aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %4 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da bir haftalık aranın ardından yeniden düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,14 milyon varil yukarı gelen stoklar, geçen hafta 688 bin varil azaldı. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste ikinci haftasında da geriledi. Bir önceki hafta 1,86 milyon varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 288 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,09 milyon varil artan petrol stoklarının, 15 Kasım ile sona eren haftada 0,8 milyon varil düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %91,4 seviyesinden %91,7 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
Avustralya MB: Ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmak önemli Avustralya MB: Ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmak önemli 19 Kasım 2024 09:17
Küresel piyasalarda karışık seyir Küresel piyasalarda karışık seyir 19 Kasım 2024 09:09
Goldman Sachs: S&P 500 2025 sonunda 6.500’e ulaşacak Goldman Sachs: S&P 500 2025 sonunda 6.500'e ulaşacak 19 Kasım 2024 09:09
UBS: Çin’de büyüme 2025 ve 2026’da gerileyebilir UBS: Çin'de büyüme 2025 ve 2026'da gerileyebilir 19 Kasım 2024 09:05
BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli 19 Kasım 2024 09:01
Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor 19 Kasım 2024 07:16
Brent petrol 73 doların üzerine çıktı Brent petrol 73 doların üzerine çıktı 19 Kasım 2024 06:30
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu 18 Kasım 2024 17:05
AB’den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası AB'den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası 18 Kasım 2024 15:49
Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar 18 Kasım 2024 12:52
Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı 18 Kasım 2024 11:55
Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi 18 Kasım 2024 10:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler