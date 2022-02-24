Avrupa fiyatları durumu gözler önüne serdi: Doğal gazda en ucuz ülke Türkiye oldu

Enerji fiyatları tüm dünyada tırmanmaya devam ederken, bir yandan da Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tüm dünyada doğalgaz fiyatlarını yeniden çıkmaza sokmaya hazırlanıyor. Ancak Türkiye'nin enerjide bugüne kadar yaptığı akılcı hamleler doğalgazda Türkiye'yi en ucuz ülkeler ligine soktu.





'AVRUPALILAR 1000 METREKÜP DOĞAL GAZ İÇİN 2 BİN EURO ÖDEYECEK'



Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararı sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz" dedi.





TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARI ÜLKEYİ RİSK ALTINDAN KURTARDI



Türkiye de daha önce benzer sorunlarda çeşitli ülkeler tarafından doğalgaz kesintisi ile tehdit edilirken son yıllarda yaptığı yatırımlar hem kaynak ülke hem de arz çeşitliliğinde Türkiye'yi risk altından kurtardı. Öyle ki Rusya ve Azerbaycan ile birlikte Türkiye'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi olan İran'ın teknik arıza sebebiyle vanaları kapatması bile Türkiye'de yalnızca sanayide 10 günlük kısmi bir kesinti ile atlatıldı. Böyle bir kesinti bundan 20 yıl önce olsa ne hanelere elektrik verilebilir ne de sanayiye doğalgaz iletilebilirdi.





FATURA TUTARI EN DÜŞÜK ÜLKE TÜRKİYE



Tüm dünyada doğal gaz fiyatları yaklaşık 10 kat artarken, Türkiye bu noktada faturanın yüzde 75'ini devlet bütçesinden karşılayarak vatandaşa ciddi bir destekte bulunuyor. Yani devlet her 100 lirada 75 lirayı hazineden karşılıyor.



Türkiye'nin konutlarda hane başı yıllık doğalgaz tüketimi 1.000-1.200 metreküpe aylık tüketim de 100 metreküpe denk geliyor. Bu çerçevede incelendiğinde Ocak ayı fiyatlarına göre, konutlarda aylık 100 metreküp doğalgaz tüketimine karşılık Türkiye'de 18,5 Euro (281 lira) ödeniyor. Türkiye bu fiyatla ucuz doğalgaz sunma konusunda Türkiye'nin en yakınındaki Ukrayna'nın dahi 8,8 euro önünde bulunuyor. Ukrayna'da 100 metreküp tüketim için 27,3 Euro (416,4 lira), Macaristan'da ise 29,7 Euro (452,2 lira) ödeniyor. Bunları ise 34,7 Euro (528,3 lira) ile Sırbistan, 48,6 Euro (740,5) lira ile Hırvatistan takip ediyor.





EN GELİŞMİŞLERİ EN PAHALILAR



Öte yandan Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri ise vatandaşa daha fazla doğalgaz faturası ödetiyor. Almanya'daki vatandaşlar 100 metreküp tüketim için 246.1 euro (3.748 lira), Fransa 114.2 euro (1.738 lira), İngiltere 119.5 euro (1.819 lira), İsviçre 159.5 euro (2.429 lira) doğalgaz faturası ödetiyor. Avrupa'nın en pahalısı ise Hollanda. Hollanda'da vatandaşlar 100 metreküp gaz için 257.9 euro (3.928 lira) fatura ediliyor.





ASGARİ ÜCRET BAZINDA EN UCUZ 3'ÜNCÜ ÜLKEYİZ



Fiyatlandırmalar dışında vatandaşı en çok ilgilendiren durum ise bu fiyatların asgari ücretteki payı oluyor. Evlerdeki aylık ortalama 100 metreküp doğalgaz tüketiminin asgari ücret içindeki payına bakıldığında ise Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor.